"АвтоВАЗ": компания не получала данные о ДТП с Lada Vesta из-за блокировки руля

Фото: телеграм-канал Readovka

"АвтоВАЗ" не располагает сведениями о ДТП с участием автомобиля Lada Vesta, в котором девушка-водитель получила серьезную травму позвоночника и намерена подать на компанию крупный иск. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

В компании заверили о своей заинтересованности в расследовании подобных инцидентов при условии, что они действительно произошли. Однако на публикуемых в интернете фото с места аварии у машины отсутствуют государственные регистрационные знаки.

"Оставим за скобками логику этого решения, а пока что просим воздержаться от необоснованных, преждевременных выводов и обвинений", – отметили в "АвтоВАЗе".

ДТП, о котором идет речь, якобы произошло во Владимирской области. Информация о нем начала распространяться в Сети. Согласно предварительным данным, водитель Lada Vesta потерял управление и вылетел с дороги из-за заблокировавшегося во время движения руля.

Автоблогер и юрист пострадавшей Натальи Александр Шумский сообщил, что это первый зафиксированный случай подобной аварии после признания массовой проблемы у автомобилей "АвтоВАЗа". По его словам, женщина двигалась по трассе и начала поворачивать, когда руль заклинило. В результате машина потеряла управление и трижды перевернулась.

В конце августа в телеграм-каналах появилась информация о якобы обязательном отзыве машин Lada Vesta из-за блокировки руля, которая происходит после перезапуска двигателя. После этого официальные дилеры Lada запустили бесплатную сервисную кампанию для устранения данной проблемы.

В "АвтоВАЗе" объяснили, что отзывная кампания означает обязательный ремонт дефекта, а сервисная – рекомендательная доработка автомобиля во время планового визита в сервис.