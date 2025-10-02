В Краснодаре ищут женщину, поившую ребенка чем-то из бутылки коньяка

Фото: depositphotos/blinow61

В Сети распространили видеокадры, демонстрирующие, как маленькую девочку поят чем-то из коньячной бутылки. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося, сообщил интернет-порталу "Кубань 24" начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Подписчики одного из телеграм-каналов Краснодара поделились видеозаписью, возмутившись из-за поведения матери в кадре. По словам автора публикации, "жительница Краснодара" опубликовала это видео в "чате мамочек".

В видео она наливает в рюмку коричневатую жидкость из коньячной бутылки, а потом поит малолетнюю дочь, советуя ей закусывать.

Правоохранительные органы пытаются установить личность женщины в кадре и выяснить обстоятельства происшествия.

