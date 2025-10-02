На Камчатке девочка выстрелила в глаз сверстнице на тренировке

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Камчатскому краю"

На Камчатке следователи возбудили уголовное дело после инцидента в спортивной школе, где во время занятий по стрельбе пострадала девочка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно предварительным данным, во время тренировки 11-летняя девочка взяла пневматическую биатлонную винтовку со стойки и, выполняя упражнения, случайно выстрелила в сторону другой девочки. В результате у последней оказался травмирован правый глаз.

Пострадавшей была оказана медицинская помощь, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, заверили в ведомстве, добавив, что в рамках расследования правоохранители намерены оценить действия (или бездействие) сотрудников образовательного учреждения.

Ранее администрация столичной школы № 1360 провела расследование и установила виновных в нанесении травм одному из учащихся. Учительница обнаружила синяки на предплечьях одного из шестиклассников. Ребенок тогда объяснил их появление сильным падением.

Однако школьная медсестра предположила, что травма могла быть получена по другой причине, после чего администрация организовала проверку. Выяснилось, что инцидент произошел в мужском туалете, где ученики из разных классов затеяли игру, в ходе которой наносили друг другу удары в предплечье.