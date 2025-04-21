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21 апреля, 21:41

Происшествия

Школа № 1360 провела расследование из-за нанесения травм одному из учащихся

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Администрация школы № 1360 провела служебное расследование, в ходе которого были установлены виновные в нанесении травм одному из учащихся. Об этом рассказала директор учебного учреждения Татьяна Кувшина Агентству "Москва".

По ее словам, инцидент произошел 17 апреля в мужском туалете. Там ученики из разных классов затеяли игру, в ходе которой наносили друг другу удары в предплечье.

"Все участники события установлены и приглашены 21 апреля в школу вместе с родителями. В личном разговоре мама сообщила, что ранее сына в школе никто не обижал", – рассказала Кувшинова.

Она также подчеркнула, что любое проявление агрессии или насилия в стенах школы неприемлемо.

При этом 18 апреля шестиклассник обратился к своему классному руководителю с просьбой освободить его от письменного задания из-за боли в руках, продолжила директор. Он показал синяки на предплечьях, объяснив их появление сильным падением.

Однако школьная медсестра предположила, что травма могла быть получена по другой причине, после чего администрация связалась с матерью, которая подтвердила версию о падении.

"Мы обязательно разберемся в ситуации совместно с правоохранительными органами", – заверила Кувшинова, добавив, что школа предоставит ребенку необходимую психологическую и педагогическую поддержку.

Между тем в Госдуме предложили переводить школьников, систематически травящих других, в спецучреждения или на домашнее обучение. Меры прорабатываются в законопроекте о профилактике буллинга, заявил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев. Он подчеркнул, что агрессия нарушает право детей на образование, поэтому важно предотвратить такие действия.

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