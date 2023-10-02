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02 октября, 22:00

Происшествия

Склад загорелся в Ростове-на-Дону на площади 500 "квадратов"

Фото: телеграм-канал Readovka

Складское помещение и поддоны загорелись на площади 500 квадратных метров на Шоссейной улице в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС РФ по Ростовской области.

"[В] 20:45 <...> поступила информация о пожаре. Происходит горение склада и поддонов на открытой площадке на общей площади 500 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к 21:30 пожар был локализован. В ликвидации возгорания задействованы 63 человека и 21 единица техники.

Ранее пожар произошел в ресторане 7-м километре Пятницкого шоссе в подмосковном Красногорске. Горела крыша заведения на площади в 100 квадратных метров. В помещении находились 10 человек, все они эвакуировались до приезда пожарных.

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