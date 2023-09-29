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Крыша ресторана загорелась в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"29.09.2023 в 17:21 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Красногорск, 7-й километр Пятницкого шоссе, дом 4, ресторан Shooga", – сказано в сообщении.

По информации ведомства, площадь возгорания оценивалась в 100 квадратных метров. Над рестораном поднимался большой столб черного дыма.

Десять человек, которые находились в здании, успели эвакуироваться до приезда пожарных.

В МЧС добавили, что в 17:51 удалось локализовать возгорание. В 18:07 спасатели объявили ликвидацию открытого горения, а в 18:16 – последствий пожара.

Ранее сообщалось, что недалеко от торгового центра Columbus на Варшавском шоссе в Москве загорелась машина. Очевидцы сообщили, что машина выгорела полностью.

До этого на востоке Москвы загорелось нежилое здание. Специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу, чтобы выяснить, что послужило причиной возгорания.