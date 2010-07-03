Арестованы еще трое фигурантов дела о хищениях в "Аэрофлоте"

02 октября, 21:39
02 октября, 21:39
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о хищениях в компании "Аэрофлот" – председателя подмосковной коллегии адвокатов Консорс Александра Сливко, адвоката Дину Кибец и экс-главу юридического департамента авиакомпании Татьяну Давыдову, сообщает РИА Новости. Все трое взяты под стражу до 30 ноября.
Ранее по данному делу суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО "Аэрофлот" Владимира Александрова.
Всем четверым предъявлены обвинения по четвертой части статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Обвиняемым вменяется мошенничество не менее чем на 250 миллионов рублей.
Следствие полагает, что Александров привлек Сливко и Кибец в качестве сторонних адвокатов для оказания юридических услуг компании, при этом всю работу делали штатные юристы. Ставка для привлеченных адвокатов по договору составляла 350 евро в час.
Из материалов дела известно, что Владимир Александров курирует в компании правовые и имущественные вопросы. Должность замгендиректора он занимает с июля 2016 года, а до этого работал в прокуратуре и Следственном комитете. Награжден медалью ордена За заслуги перед Отечеством II степени.
Александрова задержали 1 октября. Уголовное дело расследует Главное следственное управление СК РФ.
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