Девять человек пострадали в аварии с участием микроавтобуса в Якутии

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Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

"Установлено, что опрокинулся автомобиль с последующим возгоранием транспортного средства. В результате ДТП пострадало 9 человек", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что авария произошла на 158-м километре федеральной трассы "Вилюй" в Горном районе. Также известно, что марка микроавтобуса – "Тойота Хайс".

В МЧС добавили, что среди пострадавших отсутствуют дети. Кроме того, в результате ДТП нет погибших.

Ранее число пострадавших при столкновении двух трамваев в столице возросло до шести. Инцидент произошел в районе дома 13 в Ростокинском проезде.