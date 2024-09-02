БПЛА самолетного типа уничтожен в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Беспилотник ВСУ был уничтожен над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области", – написал он.

По словам губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений, а оперативные службы уже работают на месте происшествия.

Ранее, утром 2 сентября система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Местные власти сообщили о прямых попаданиях в один социальный и один коммерческий объекты в Белгороде.