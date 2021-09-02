Подросток на самокате сбил беременную женщину в Таганском районе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Таганском районе Москвы подросток на самокате сбил беременную женщину. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе управления МВД по столице.

Инцидент произошел в 9 утра 2 сентября близ дома 15 на Волгоградском проспекте. После произошедшего женщину в медучреждение увезли на скорой.

"Женщина беременна, диагноз: ушиб мягких тканей головы, множественные ссадины верхних и нижних конечностей, закрытая черепно-мозговая травма", – пояснили в пресс-службе.

Правоохранители уже начали проверку. Подростка ищут.

Ранее в столице в результате ДТП с самокатом погиб доктор биологических наук, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна Иван Пигарев. Ученый ударился головой об асфальт. Медики провели операцию, однако спасти его не удалось.

