Подросток на самокате сбил беременную женщину в Таганском районе Москвы

15:44
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Таганском районе Москвы подросток на самокате сбил беременную женщину. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе управления МВД по столице.
Инцидент произошел в 9 утра 2 сентября близ дома 15 на Волгоградском проспекте. После произошедшего женщину в медучреждение увезли на скорой.
"Женщина беременна, диагноз: ушиб мягких тканей головы, множественные ссадины верхних и нижних конечностей, закрытая черепно-мозговая травма", – пояснили в пресс-службе.
Правоохранители уже начали проверку. Подростка ищут.
Ранее в столице в результате ДТП с самокатом погиб доктор биологических наук, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна Иван Пигарев. Ученый ударился головой об асфальт. Медики провели операцию, однако спасти его не удалось.
В столице опубликовали статистику аварий с электросамокатами
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