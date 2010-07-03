Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

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В Минюсте РФ рассказали о новом виде телефонного мошенничества. На сайте министерства говорится, что мошенники вымогают деньги под видом государственных адвокатов.

"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", – указывается в релизе.

Людям предлагают направить в Минюст или другие ведомства заявление, после чего им перезванивает сам "защитник". Тот уговаривает доплатить за различные услуги.

Ущерб от таких афер пока не называется.

Ранее стали известны еще несколько новых мошеннических схем. Псевдосотрудники банка звонят клиентам и сообщают о попытке незаконного перевода денег. Они предлагают скачать специальную программу якобы для безопасности финансов, а на самом деле – чтобы получить доступ к мобильному устройству. Большая проблема заключается в том, что злоумышленники пользуются IP-телефонией, так что у человека при входящем звонке высвечивается номер действующего банка.

Эксперты рекомендуют при подозрительном звонке сразу положить трубку, найти актуальный номер горячей линии кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой. Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.

Информацию о потенциальных жертвах злоумышленники могут получать, к примеру, из соцсетей или с фишинговых сайтов, ворующих персональные данные. Не исключены и утечки из самих банков, хотя такие случаи относительно редки.

