ТАСС: мужчина попытался нанести себе увечья в МФЦ на юго-западе Москвы

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Мужчина попытался нанести себе увечья в здании МФЦ на юго-западе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент произошел в здании МФЦ на Новоясеневском проспекте. Там вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Мужчине оказывается медицинская помощь, однако он получил сильные ожоги и находится в тяжелом состоянии.

Из здания до приезда оперативных служб эвакуировали сотрудников МФЦ и посетителей. Отмечается, что ранее пострадавший приходил в МФЦ в поисках работы.

Ранее неизвестный, предварительно иностранец, устроил стрельбу в отделении полиции в Котайкской области Армении.

Как стало известно, он вошел в здание полиции Котайка и открыл огонь из автомата в направлении полицейских, из-за чего один из правоохранителей получил ранение и был госпитализирован. Самого нападавшего также госпитализировали с огнестрельным ранением. Возбуждено уголовное дело.