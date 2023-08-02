Гладков сообщил, что система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области

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Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа", – написал он.

Гладков заявил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях, но по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Губернатор заверил, что в случае поступления дополнительной информации, обязательно проинформирует граждан.

Ранее глава региона рассказал, как украинские войска использовали кассетные боеприпасы для обстрела Белгородской области. Как отметил Гладков, по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из реактивной системы залпового огня.

При этом обошлось без пострадавших.



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