Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств аварии с бензовозом на МКАД

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Прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств ДТП с участием бензовоза на внутренней стороне МКАД, в результате которого произошло сильное возгорание. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП с участием автомобиля-бензовоза на МКАД", – рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что на 22-м километре внутренней стороны МКАД (после пересечения с Бесединским шоссе) загорелся бензовоз. В пресс-службе городского главка МЧС РФ сообщили, что в результате ДТП произошло разлитие топлива. Оно загорелось на площади 150 квадратных метров.

Как сообщил столичный Дептранс, движение на месте аварии было ограничено. В 13:40 возгорание удалось ликвидировать. Одного человека передали медикам для осмотра.

