Водитель наехал на временное ограждение на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Водитель не справился с управлением и наехал на ограждение дорожных работ на 85 километре внешней стороны МКАД.

Как уточняет пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ДТП произошло в районе Алтуфьевского шоссе.

Отмечается, что движение на аварийном участке дороги не затруднено. На месте работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на разделительное ограждение на МКАД перед пересечением с улицей Николая Старостина. Из-за ДТП было затруднено движение, однако его оперативно восстановили.