Эксперт объяснил рост числа преступлений в Сети

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий назвал причины, которые могли спровоцировать рост числа преступлений в интернете, передает RT.

"Причиной такого роста может быть множество разных событий, начиная от улучшения раскрываемости преступлений в сфере высоких технологий, заканчивая просто увеличением числа преступлений, которые так или иначе доводятся до суда, но при этом преступники не наказываются", – заявил специалист.

Лукацкий также объяснил сведения МВД особенностями законодательства. По его словам, за последнее время было инициировано много уголовных дел по статье УК РФ об обеспечении безопасности объектов критической инфраструктуры.

Специалист по информационной безопасности предложил повышать осведомленность граждан о мошенниках и преступниках в Сети. При этом он добавил, что злоумышленники постоянно придумывают новые схемы обмана.

Министерство внутренних дел РФ ранее представило статистику по итогам шести месяцев 2021 года по числу преступлений, совершенных в интернете. Таких правонарушений в сравнении с началом 2020 года стало более чем на 20 процентов больше,