В Минобороны рассказали, как происходит тушение лесных пожаров

Фото: ТАСС/Снимок с видео/ФБУ "Авиалесоохрана"

Военная авиация за сутки потушила пожары в Красноярском крае и Иркутской области на территории свыше 90 тысяч гектаров, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершили 26 вылетов, сбросив более 1000 тонн воды.

Вертолеты Ми-8 армейской авиации Восточного и Центрального военных округов совершили 90 сбросов около 550 тонн воды. Также они занимаются разведкой очагов возгорания.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что предположение о связи между незаконными вырубками и лесными пожарами имеет право на жизнь.

В отношении чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что они не приняли мер по ликвидации лесных пожаров.

На территории РФ зафиксировано порядка 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 миллиона гектаров. В Якутии, Иркутской области, Красноярском крае и в двух районах Бурятии введен режим ЧС. В зоне задымления оказалось более 800 населенных пунктов.