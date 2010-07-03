Девочка в Москве упала с козырька подъезда во время селфи

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На юго-западе столицы 12-летняя девочка пыталась сделать селфи на козырьке подъезда, но упала и получила тяжелую травму головы, сообщил Агентству "Москва" источник в оперативных службах.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Панферова. Там девочка вместе со своей подругой залезла на козырек подъезда жилого дома, чтобы сфотографироваться.



"Во время выбора удачного кадра она сорвалась вниз", – сказал собеседник агентства.

У ребенка диагностирован перелом височной кости. Девочка находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что турист из Макао разбился насмерть, сорвавшись с обрыва в американском национальном парке "Гранд-Каньон". Погибший пытался сделать селфи на смотровой площадке.

