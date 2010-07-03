Мужчина сорвался с обрыва Большого каньона при попытке сделать селфи

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Турист из Макао разбился насмерть, сорвавшись с обрыва в американском национальном парке "Гранд-Каньон". Погибший пытался сделать селфи на смотровой площадке, сообщает "Газета.ру".

Тело туриста подняли из 300-метрового ущелья с помощью вертолета. Как оказалось, он совершал недельный тур по западному побережью США в составе туристической группы из Гонконга.

Ранее российский турист погиб при внетрассовом катании во французских Альпах. 35-летний мужчина разбился, упав в ущелье Шируз с высоты 300 метров.