Россиянин погиб при катании на лыжах в Альпах

Российский турист погиб при внетрассовом катании во французских Альпах. 35-летний мужчина разбился, упав в ущелье Шируз с высоты 300 метров, сообщает РИА Новости.
О произошедшем жандармов оповестил профессиональный гид, который заметил на снегу следы от лыж и палок. Полиция начала расследование, предстоит установить причины падения лыжника.
Гибель лыжника подтвердили в посольстве РФ во Франции. Там заявили, что консульский отдел посольства находится в контакте с местными властями. Сейчас страховая компания готовит тело к отправке на родину.
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