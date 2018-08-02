Появились фотографии с места убийства Хачатуряна

Фото: телеканал Москва 24

Появились фотографии с места убийства Михаила Хачатуряна. На фотографии видно, что место преступления было залито кровью. Убитый лежит на животе с вывернутыми ногами на площадке около лифта. В квартире, где сестры Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян убили своего отца, был проведен следственный эксперимент.



Девушек привезли на место происшествия на автозаке, а затем по одной отводили в квартиру, где они рассказывали следователям о том, как и при каких обстоятельствах совершали убийство.

Инцидент произошел 27 июля в трехкомнатной квартире на Алтуфьевском шоссе, дом 56. Тело обнаружили в межквартирном фойе дома.

По версии следствия, больше всего ран мужчине нанесла 17-летняя ученица 11 класса Мария Хачатурян. Она ударила отца ножом не менее 35 раз. 18-летняя Ангелина Хачатурян била мужчину по голове, а 19-летняя Крестина распылила в лицо Михаилу Хачатуряну содержимое перцового баллончика, после чего ударила мужчину ножом в сердце.

Девушек задержали, на допросе они сознались в преступлении. В качестве мотива девушки указали, что отец над ними издевался. Общественникам девушки рассказали, что жили в собственном доме как рабыни.