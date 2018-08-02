Неизвестный самолет опасно сблизился с российским лайнером Анталья – Москва

2 августа, 13:51
Фото: depositphotos/leonidp
Неопознанное воздушное судно опасно сблизилось с самолетом А-330 авиакомпании iFly, выполнявшим рейс Анталья – Москва.
"В районе ответственности турецких авиадиспетчерских служб над международными водами Черного моря примерно в 250 километрах юго-западнее Сочи экипажем было зафиксировано срабатывание TCAS – бортовой системы предупреждения опасных сближений. Пилоты среагировали и выполнили рекомендации системы", – цитирует госкорпорацию по организации воздушного движения (ОрВД).
Обстоятельства инцидента выясняются. В госкорпорации уточнили, что А-330 благополучно сел в аэропорту Внуково, отмечает РИА Новости.
Информации о втором борте не поступало. Самолет не выходил на связь с российскими авиадиспетчерами.
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