Неизвестный самолет опасно сблизился с российским лайнером Анталья – Москва

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Неопознанное воздушное судно опасно сблизилось с самолетом А-330 авиакомпании iFly, выполнявшим рейс Анталья – Москва.

"В районе ответственности турецких авиадиспетчерских служб над международными водами Черного моря примерно в 250 километрах юго-западнее Сочи экипажем было зафиксировано срабатывание TCAS – бортовой системы предупреждения опасных сближений. Пилоты среагировали и выполнили рекомендации системы", – цитирует госкорпорацию по организации воздушного движения (ОрВД).

Обстоятельства инцидента выясняются. В госкорпорации уточнили, что А-330 благополучно сел в аэропорту Внуково, отмечает РИА Новости.

Информации о втором борте не поступало. Самолет не выходил на связь с российскими авиадиспетчерами.