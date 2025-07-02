Исполнившие гимн Украины в Тольятти подростки раскаялись

Фото: vk.com/Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)

Подростки, которые исполнили в парке Победы в Тольятти песню про националиста Степана Бандеру и гимн Украины, раскаялись, сообщила в соцсети "ВКонтакте" Тольяттинская классическая гимназия.

Как рассказали в образовательном учреждении, выпускники 11-го класса вопреки запрету самостоятельно пошли гулять по парку. Там одна из девушек записала видео, на котором группа пела песни на украинском языке.

В гимназии заявили, что подростки сначала не придали значения композиции, которая звучала в отдалении.

"Осознав ситуацию, выпускники остановили своего бывшего одноклассника. С их слов, ими также исполнялись и другие песни, в том числе гимн России и "Матушка Земля", – говорится в публикации.

Об инциденте стало известно 30 июня, видеозапись с исполнением гимна Украины и песни про Бандеру распространилась в телеграм-каналах. После этого полицейские начали соответствующую проверку. Правоохранители выясняли обстоятельства произошедшего и устанавливали личности выпускников.