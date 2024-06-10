Суд арестовал девушку на 7 суток за ношение кулона с трезубцем

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Нагатинский суд Москвы арестовал на семь суток Викторию Мумрину за ношение кулона в виде трезубца, признанного нацистской атрибутикой. Об этом ТАСС заявили в судебной инстанции.

Девушке вменялась статья 20.3.1 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики"). Мумриной грозил арест на срок до 15 суток, указало агентство.

Ранее Тверской суд столицы оштрафовал гражданина Ирана на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России. Согласно данным суда, мужчина находился в общественном месте в футболке с изображением герба Украины на рукавах и украинского флага спереди.

До этого суд вынес штраф москвичу за волосы, покрашенные в цвета флага Украины. Как указано в постановлении суда, мужчина находился в общественном месте и своей прической якобы привлек внимание людей и прессы.