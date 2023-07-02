Пропавшую в Оренбуржье девочку безуспешно ищут третий день подряд

Фото: телеграм-канал "Оренбург"

Поиски пропавшей в Сорочинске Оренбургской области пятилетней девочки ведутся третий день, пока ребенка не нашли, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде ОренСпас.

Ранее стало известно, что 30 июня днем пятилетняя Василиса Целовальникова ушла из двора дома № 142, находящегося по улице Набережной города Сорочинск, и исчезла.

СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве, прокуратура контролирует ход расследования дела и поиски девочки. К поиску Василисы привлечены более 300 человек, в частности, следователи, полицейские, кинологи и волонтеры.

Собеседник агентства отметил, что пропавшая девочка не разговаривает, в остальном она здорова.

Ранее сообщалось, что еще один ребенок пропал на водоеме в Приморье. Вечером в понедельник, 26 июня, во время купания на реке Уссури исчезла девятилетняя девочка.