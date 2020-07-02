В ОрВД прокомментировали информацию об опасном сближении бортов над Ростовом-на-Дону

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Информация об опасном сближении двух самолетов в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением, заявили ТАСС в пресс-службе Госкорпорации по организации воздушного движения РФ (ОрВД), контролирующей работу всех авиадиспетчеров в стране.

Там пояснили, что во время пролета Вoeing B-777-300ER авиакомпании Emirates на высоте 11 300 метров сработала бортовая система TCAS (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе) по встречному Аirbus A-320-214 авиакомпании S7, который набирал высоту.

"Однако утверждать, что в данном случае два воздушных судна едва не столкнулись, – серьезное преувеличение", – отметили в пресс-службе, добавив, что диспетчеры вовремя обратили внимание на ситуацию и дали указание борту S7 изменить курс.

В госкорпорации подчеркнули, что ложные срабатывания датчиков периодически возникают, но в данном случае расхождение самолетов произошло на безопасном расстоянии. Там предположили, что Telegram-канал "112", который первым сообщил о произошедшем, "очевидно, в погоне за хайпом сгустил краски".

По данным канала, диспетчеры обнаружили опасность с опозданием, и самолеты находились в 150 метрах друг от друга. Инцидент произошел 10 июня.

В S7 отметили, что все современные самолеты оборудованы системой предупреждения опасного сближения, что позволяет пилотам заблаговременно совершить безопасный маневр, даже если соответствующее распоряжение от диспетчера не поступило.

В пресс-службе уточнили, что каждые полгода пилоты в обязательном порядке отрабатывают действия в подобных ситуациях на авиационных тренажерах. В данном случае экипажи самолетов корректно оценили ситуацию и действовали грамотно.