Трое детей госпитализированы после аварии на Кутузовском проспекте

Два человека погибли и пять пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте. В числе пострадавших – трое несовершеннолетних детей. Их уже доставили в больницу, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Юрий Титов.
ДТП произошло в 13:40 в районе дома № 30/32. Титов заявил, что столкнулись три автомобиля.
"Женщина, управляя автомобилем Kia, двигаясь в сторону области, не справилась с управлением и выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с двумя транспортными средствами. В результате женщина-водитель, а также водитель такси погибли на месте. Пять пострадавших, включая трех детей, находившихся в иномарке под управлением предположительной виновницы аварии, доставлены в медучреждения с различными травмами", – передает его слова Агентство "Москва".
На месте происшествия продолжают работать оперативники. Выясняются обстоятельства случившегося.
В аварии на Кутузовском проспекте погибли два человека
Ранее сообщалось о пяти автомобилях-участниках ДТП.
Авария осложнила ситуацию на Кутузовском проспекте. От Минской улицы до Третьего транспортного кольца были перекрыты три полосы из четырех, движение осуществлялось по крайней правой полосе. Сейчас движение уже восстановлено.
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