Движение на Кутузовском проспекте восстановлено после аварии, передает телеканал Москва 24.

Днем во вторник, 2 июля, в результате ДТП на Кутузовском проспекте в районе Дорогомилово пострадали семь человек. Среди них трое детей.

Столкнулись пять автомобилей, в том числе такси. Авария произошла в районе дома № 33. По данным Агентства "Москва", погибли два человека.

От Минской улицы до ТТК были перекрыты три полосы из четырех, движение осуществлялось по крайней правой полосе.

