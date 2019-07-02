Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:25 (обновлено 02.07.2019 15:23)

Пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте

происшествия ДТП

14:25

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24

В результате аварии на Кутузовском проспекте в столичном районе Дорогомилово пострадали семь человек, в том числе трое детей.

"Пять автомобилей, в том числе машина такси, столкнулись на Кутузовском проспекте, дом 33. Три человека зажаты в машине, в том числе один ребенок", – цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах. "Интерфакс" сообщает, что погиб один человек.

Пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте

Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в результате аварии погибли два человека и пятеро получили травмы.

На месте аварии наблюдаются затруднения в движении автомобилей. От Минской улицы до ТТК перекрыто три полосы из четырех, движение осуществляется по крайней правой полосе, сообщает ЦОДД.


В ночь на 2 июля два автомобиля столкнулись в столичном районе Пресненский, пострадал один человек. ДТП случилось в районе дома 9 по Звенигородскому шоссе.

Читайте также

происшествия ДТП

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика