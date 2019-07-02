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В результате аварии на Кутузовском проспекте в столичном районе Дорогомилово пострадали семь человек, в том числе трое детей.

"Пять автомобилей, в том числе машина такси, столкнулись на Кутузовском проспекте, дом 33. Три человека зажаты в машине, в том числе один ребенок", – цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах. "Интерфакс" сообщает, что погиб один человек.

Пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте

Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в результате аварии погибли два человека и пятеро получили травмы.

На месте аварии наблюдаются затруднения в движении автомобилей. От Минской улицы до ТТК перекрыто три полосы из четырех, движение осуществляется по крайней правой полосе, сообщает ЦОДД.

⚡️На Кутузовском проспекте в районе дома 33 произошло ДТП. На месте работают оперативные службы. Движение в сторону центра сейчас по 2 полосам. Планируйте поездки. — ЦОДД (@gucodd) 2 июля 2019 г.



В ночь на 2 июля два автомобиля столкнулись в столичном районе Пресненский, пострадал один человек. ДТП случилось в районе дома 9 по Звенигородскому шоссе.

