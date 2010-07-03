Один человек пострадал в ДТП в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два автомобиля столкнулись в столичном районе Пресненский, пострадал один человек.

ДТП произошло в районе дома 9 по Звенигородскому шоссе, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГИБДД по городу.

Устанавливаются все обстоятельств случившегося. 1 июля на юге столицы перевернулся Volkswagen Polo, пострадали четыре человека.