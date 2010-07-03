На МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей

Авария с участием пяти машин произошла на МКАД, передает телеканал Москва 24.

Отмечается, что столкновение автомобилей произошло на 36-м километре МКАД в левом ряду. Автомобили получили серьезные повреждения.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Движение транспорта на соседних полосах затруднено.

Ранее сообщалось о столкновении двух автомобилей в столичном районе Пресненский. В результате произошедшего пострадали два человека.

