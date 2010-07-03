Пресс-секретарь красноярского губернатора объяснила инцидент в Канске

Фото: скриншот с видео "Лимон ТВ"

Эмоциональное высказывание главы Красноярского края Александра Усса в разговоре с жителями города Канск, вызвавшее резонанс, "не отражает реального разговора". Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила глава управления пресс-службы главы региона Елена Уляшева.

Представитель Усса признала, что эмоции у губернатора "иногда брали верх".

"Есть определенная часть СМИ, задача которых (учитывая сегодняшний политический контекст) – выхватывать эмоциональные вещи, их не волнует содержание, их волнует форма. Я считаю, сегодня совершенно неважно, кто кому как ответил", – указала Уляшева.

Запись общения политика с жителями Канска опубликовал местный телеканал. Видео начинается со слов губернатора: "Думаю, что никого не обидим". В это время жительница Канска заявила: "А если сейчас вода пойдет и размоет дорогу? Нам вертолеты будут присылать?" На это губернатор ответил: "Вы что хотите мне сказать? Права хотите качнуть?", – ответил Усс. Он также предложил сначала "преодолеть ситуацию", а уже потом "говорить про асфальт".



Видео: "Лимон ТВ"

На официальном портале Красноярского края говорится, что Усс побывал в Канске в понедельник, 1 июля. Причиной подтоплений на востоке региона стала двухмесячная норма осадков. Уровень воды в реке Кан поднялся примерно до 4,4 метра. В зоне паводка оказались более 200 дачных участков. Никто из жителей не пострадал, все были своевременно эвакуированы.

Депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко в комментарии РИА Новости отметил, что в Канске сложилась тяжелая ситуация. "Нервы у всех на пределе". Парламентарий резюмировал, что, по его мнению, в этой ситуации Усс не имел права на подобную реакцию.

