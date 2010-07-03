Пресс-секретарь красноярского губернатора объяснила инцидент в Канске

Эмоциональное высказывание главы Красноярского края Александра Усса в разговоре с жителями города Канск, вызвавшее резонанс, "не отражает реального разговора". Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила глава управления пресс-службы главы региона Елена Уляшева.
Представитель Усса признала, что эмоции у губернатора "иногда брали верх".
"Есть определенная часть СМИ, задача которых (учитывая сегодняшний политический контекст) – выхватывать эмоциональные вещи, их не волнует содержание, их волнует форма. Я считаю, сегодня совершенно неважно, кто кому как ответил", – указала Уляшева.
Запись общения политика с жителями Канска опубликовал местный телеканал. Видео начинается со слов губернатора: "Думаю, что никого не обидим". В это время жительница Канска заявила: "А если сейчас вода пойдет и размоет дорогу? Нам вертолеты будут присылать?" На это губернатор ответил: "Вы что хотите мне сказать? Права хотите качнуть?", – ответил Усс. Он также предложил сначала "преодолеть ситуацию", а уже потом "говорить про асфальт".
Видео: "Лимон ТВ"
На официальном портале Красноярского края говорится, что Усс побывал в Канске в понедельник, 1 июля. Причиной подтоплений на востоке региона стала двухмесячная норма осадков. Уровень воды в реке Кан поднялся примерно до 4,4 метра. В зоне паводка оказались более 200 дачных участков. Никто из жителей не пострадал, все были своевременно эвакуированы.
Депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко в комментарии РИА Новости отметил, что в Канске сложилась тяжелая ситуация. "Нервы у всех на пределе". Парламентарий резюмировал, что, по его мнению, в этой ситуации Усс не имел права на подобную реакцию.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.