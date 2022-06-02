Движение на Ленинградском шоссе в Химках восстановлено после ДТП с автобусом

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Автомобильное движение из Химок в сторону Москвы восстановили после ДТП с участием автобуса. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс.Оперативно".

"Движение на Ленинградском шоссе в Химках полностью восстановлено", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в районе Химок автобус, следовавший по маршруту № 851, въехал в остановку общественного транспорта. ДТП произошло на Ленинградском шоссе близ владения 16 по направлению движения в область.

На момент аварии в салоне автобуса находились 20 человек.

Столичная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Химках. В качестве предварительной причины произошедшего названа потеря сознания водителем.

Представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий сообщила, что в результате ДТП пострадали 16 человек, из них 13 были доставлены в химкинскую городскую больницу.

