Тело мужчины обнаружили в автомобиле на севере столицы

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Мужчина найден мертвым в автомобиле у торгового центра "Капитолий" на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, на парковке на улице Правобережной у торгового центра "Капитолий" в автомобиле умер 65-летний мужчина", – сказал собеседник агентства.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве обнаружили мертвым зампрокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева.

По данным СМИ, тело 34-летнего мужчины нашли в квартире дома 65 по улице Изумрудной.

