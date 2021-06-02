Трое взрослых и подросток пострадали в ДТП с автобусом в Приамурье

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Авария с участием автобуса случилась в Амурской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального УМВД.

По данным ведомства, авария произошла на трассе Благовещенск – Гомелевка.

"Водитель <...> не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части, опрокидывание", – рассказали в пресс-службе.

В результате случившегося пострадали трое взрослых и подросток 2006 года рождения. Об их состоянии не сообщается.

По данным областной прокуратуры, автобус был рассчитан на 12 мест. По факту случившегося ведомство начало проверку. Планируется установить обстоятельства и причины аварии, а также оценить соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Ранее легковой автомобиль врезался в столб в ТиНАО. В результате случившегося пострадали трое подростков.

До этого шесть автомобилей столкнулись на МКАД. Авария случилась в районе 1-го километра автодороги на востоке Москвы.

В результате происшествия пострадал один человек. Кроме того, одна из машин после столкновения перевернулась.