Трое взрослых и подросток пострадали в ДТП с автобусом в Приамурье

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авария с участием автобуса случилась в Амурской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального УМВД.
По данным ведомства, авария произошла на трассе Благовещенск – Гомелевка.
"Водитель <...> не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части, опрокидывание", – рассказали в пресс-службе.
В результате случившегося пострадали трое взрослых и подросток 2006 года рождения. Об их состоянии не сообщается.
По данным областной прокуратуры, автобус был рассчитан на 12 мест. По факту случившегося ведомство начало проверку. Планируется установить обстоятельства и причины аварии, а также оценить соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения.
Ранее легковой автомобиль врезался в столб в ТиНАО. В результате случившегося пострадали трое подростков.
До этого шесть автомобилей столкнулись на МКАД. Авария случилась в районе 1-го километра автодороги на востоке Москвы.
В результате происшествия пострадал один человек. Кроме того, одна из машин после столкновения перевернулась.
На востоке столицы столкнулись сразу шесть автомобилей
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