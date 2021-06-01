Трое подростков пострадали после столкновения машины со столбом в ТиНАО

19:45
Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"
В ТиНАО легковой автомобиль врезался в столб. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
"В районе деревни Тетеренки Роговского поселения водитель не справился с управлением, автомобиль въехал в столб, пострадали три человека", – рассказали в департаменте.
Там уточнили, что в результате происшествия пострадали подростки. По словам очевидцев, у автомобиля отказали тормоза.
"Экипаж вертолета эвакуировал трех пострадавших подростков с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы", – уточнили в пресс-службе.
Ранее шесть автомобилей столкнулись на МКАД. Авария случилась в районе 1-го километра автодороги на востоке Москвы. Одна из машин после столкновения перевернулась. В результате происшествия пострадал один человек.
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