Трое подростков пострадали после столкновения машины со столбом в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

В ТиНАО легковой автомобиль врезался в столб. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"В районе деревни Тетеренки Роговского поселения водитель не справился с управлением, автомобиль въехал в столб, пострадали три человека", – рассказали в департаменте.

Там уточнили, что в результате происшествия пострадали подростки. По словам очевидцев, у автомобиля отказали тормоза.

"Экипаж вертолета эвакуировал трех пострадавших подростков с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы", – уточнили в пресс-службе.

Ранее шесть автомобилей столкнулись на МКАД. Авария случилась в районе 1-го километра автодороги на востоке Москвы. Одна из машин после столкновения перевернулась. В результате происшествия пострадал один человек.