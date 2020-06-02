Один человек пострадал при конфликте на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Конфликт с участием нескольких человек произошел в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы.

Как сообщили в пресс-службе МВД по городу, инцидент случился около дома 166 по Волгоградскому проспекту.

В результате один из участников получил телесные повреждения и был госпитализирован, передает Агентство "Москва".

С места на автомобиле скрылись четверо человек. Приняты меры к розыску скрывшихся участников конфликта.

Ранее полиция задержала на востоке Москвы мужчину по подозрению в незаконном хранении оружия.