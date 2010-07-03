ФСИН проверит видео с банкетом для заключенных в орловской колонии

Фото: телеграм-канал РУ_ЧП

Федеральная служба исполнения наказаний проверяет видео с банкетом для заключенных в орловской исправительной колонии № 2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро ведомства.

В учреждении уже работает комиссия регионального УФСИН. После полной проверки все материалы будут отправлены в следственные органы.

Запись, сделанную якобы в колонии № 2 в Ливнах, опубликовал интернет-портал "Орловские новости". На видео один из заключенных предлагает отметить праздник за накрытыми столами от криминальных авторитетов.

В прокуратуре рассказали, что знакомый заключенного посещал его несколько раз в месяц, передавая дорогие сорта сыра и колбасы, красную рыбу, икру и сырое мясо.

Ранее экс-сотруднице "Матросской тишины" дали срок за передачу заключенным телефонов. Екатерину Кравчук приговорили к четырем годам колонии общего режима.

