ФСИН проверит видео с банкетом для заключенных в орловской колонии

Федеральная служба исполнения наказаний проверяет видео с банкетом для заключенных в орловской исправительной колонии № 2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро ведомства.
В учреждении уже работает комиссия регионального УФСИН. После полной проверки все материалы будут отправлены в следственные органы.
Запись, сделанную якобы в колонии № 2 в Ливнах, опубликовал интернет-портал "Орловские новости". На видео один из заключенных предлагает отметить праздник за накрытыми столами от криминальных авторитетов.
В прокуратуре рассказали, что знакомый заключенного посещал его несколько раз в месяц, передавая дорогие сорта сыра и колбасы, красную рыбу, икру и сырое мясо.
Ранее экс-сотруднице "Матросской тишины" дали срок за передачу заключенным телефонов. Екатерину Кравчук приговорили к четырем годам колонии общего режима.
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