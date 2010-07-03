Прокуратура проверит видео с празднованием заключенными Пасхи

Фото: Орловские новости

Прокуратура заинтересовалась появившимся в СМИ видео, где осужденные колонии в Орловской области празднуют Пасху за накрытыми на плацу столами, сообщает РИА Новости.

Запись, сделанную якобы в в колонии № 2 в Ливнах, опубликовал интернет-портал "Орловские новости". На видео один из заключенных предлагает отметить праздник за накрытыми столами от криминальных авторитетов.

В прокуратуре рассказали, что знакомый заключенного посещал его несколько раз в месяц, передавая дорогие сорта сыра и колбасы, красную рыбу, икру и сырое мясо.



Ранее экс-сотруднице "Матросской тишины" дали срок за передачу заключенным телефонов. Екатерину Кравчук приговорили к четырем годам колонии общего режима.