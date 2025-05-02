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02 мая, 16:24

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NRK: пожар вспыхнул на НПЗ в норвежском Могстаде

Пожар вспыхнул на НПЗ в норвежском Могстаде – СМИ

Фото: Business Wire

Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в норвежском Монгстаде, передает телерадиокомпания NRK со ссылкой на пожарную службу.

Пожар начался в трансформаторе, уточнил собеседник агентства. По его словам, на месте работают экстренные службы и проводят эвакуацию.

При этом информация о пострадавших или сопутствующих разрушениях в настоящее время отсутствует, добавил он.

Ранее два склада стройматериалов горели в поселке Соловей-Ключ в Приморском крае РФ. Площадь пожара составляла 1 тысячу квадратных метров. К тушению огня привлекались 16 сотрудников и 7 единиц техники МЧС.

На месте инцидента произошло обрушение конструкций одного из складов. При этом пожарные не допустили перехода огня на жилые дома и административное здание. В итоге возгорание было локализовано.

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