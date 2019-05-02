Грузовик врезался в самолет в Шереметьеве

Автомобиль технических служб врезался Boeing в аэропорту Шереметьево. Пострадал один человек, передает "Интерфакс".
"Сегодня вечером грузовой автомобиль вспомогательных служб аэропорта Шереметьево по неустановленной пока причине въехал в припаркованный Boeing", – сказал источник. По его словам, воздушное судно принадлежит компании Nordwind Airlines. Пассажиров в нем не было.
Пострадал водитель автомобиля. Оба транспортных средства также получили серьезные повреждения. По предварительным сведениям, причиной случившегося стало плохое самочувствие пострадавшего, потеря им управления движением.
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