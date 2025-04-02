ВСУ ударили беспилотником по газораспределительной станции в ЛНР

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Украинские военные 2 апреля при помощи БПЛА нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщается в телеграм-канале компании "Луганскгаз" – филиала "Черноморнефтегаза".

Как указали в компании, удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, из-за чего произошло повреждение оборудования и возгорание.

Вследствие ЧП без газа остались 11 129 человек, проживающих в городе Сватово, селах Преображенном, Фомовка, Гончаровка, Первомайском, Меловатка, Свистуновка, Комсомольском, Новониканоровка, Петровском, Новоникольском, а также поселках Нижняя Дуванка и Сосновом.

В 09:50 по московскому времени сотрудники "Луганскгаза" начали восстанавливать газоснабжение. К 15:00 вернуть газ удалось в села Преображенное, Фомовка, Гончаровка, Первомайское, Свистуновка, Комсомольское, Петровское, а также поселок Сосновый.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали российские объекты энергоинфраструктуры в Курской области. Из-за атаки БПЛА на подстанцию в районе населенного пункта Клюква произошло отключение трансформатора, без электричества остались 1,2 тысячи потребителей.

Также в результате обстрела энергообъекта "Курскэнерго" оборвался провод в пролетах опор высоковольтной линии. Без света остались более 300 человек.