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02 апреля, 15:53

Происшествия

В МФТИ заявили, что студент подготовительных курсов из Мали скончался в больнице

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Иностранный студент подготовительных курсов Московского физико-технического института (МФТИ) скончался в больнице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу вуза.

Ранее в СМИ сообщали, что студент МФТИ из Мали якобы умер из-за истощения во время соблюдения поста в священный для мусульман месяц Рамадан.

"У иностранного слушателя подготовительных курсов возникли проблемы со здоровьем, он потерял сознание в общежитии МФТИ", – уточнили в образовательном учреждении.

Студенту оперативно вызвали медиков, но они не смогли его спасти.

До этого мужчина из Приморья на спор сделал 2 тысячи приседаний и почувствовал себя плохо, а затем попал в больницу. Врачи выявили у него проблемы с почками и зафиксировали высокие показатели уремии. Медики вылечили острую почечную недостаточность, но функция почек все равно оказалась снижена. Теперь пациент будет находиться на учете до полного выздоровления.

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происшествия

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