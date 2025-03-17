В Приморье мужчина сделал 2 тысячи приседаний на спор и попал в больницу

Фото: depositphotos/sudok1

В Приморье мужчина был госпитализирован после того, как на спор сделал 2 тысячи приседаний. Об этом сообщила пресс-служба Владивостокской клинической больницы № 2.

В медучреждении рассказали, что после выполнения такого количества приседаний мужчина почувствовал себя плохо. Его ноги увеличились в размере из-за сильного отека, а цвет мочи стал темно-коричневым. Спустя время молодой человек и вовсе перестал ходить в туалет.

После этого мужчина принял решение обратиться в больницу. Врачи выявили у него превышение нормы креатинина и мочевины, что указывало на проблемы с почками. Также по итогам обследования были зафиксированы высокие показатели уремии – это состояние, при котором в крови накапливаются продукты обмена веществ.

В связи с этим пациента положили в отделение нефрологии.

"После комплексного обследования стало понятно – почки работали на 50%. В результате назначенного лечения острая почечная недостаточность разрешилась без диализа но дефект остался, то есть функция почек снижена", – отметили в медучреждении.

Теперь пациент будет находиться на учете до полного выздоровления, на которое понадобится от трех месяцев до года.

Ранее тренер спасла жизнь 67-летней пенсионерке, отправив ее на УЗИ сердца. Последняя захотела ходить на тренировки в фитнес-зал, но специалист объяснила, что не хочет навредить здоровью женщины, поэтому отправила ее на обследование.

В результате у пенсионерки выявили доброкачественную опухоль диаметром 4 сантиметра, которая могла в любой момент привести к гибели. Женщине в тот же день провели экстренную операцию. Теперь пациентка восстанавливается в отделении реабилитации.

