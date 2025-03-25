"Ребенок тысячелетия" Цяньцянь умерла в 25 лет

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"Ребенок тысячелетия" китаянка Цяньцянь умерла в 25 лет, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Global Times.

Девушка почувствовала себя плохо 3 марта 2025 года, но не стала обращаться к врачу и впала в кому 9 марта. По предварительной версии, китаянка скончалась от сердечного приступа после тяжело перенесенного гриппа.

Цяньцянь родилась ровно в 00:00 1 января 2000 года и получила из-за этого прозвище "ребенок тысячелетия". Родители назвали ее в честь второго тысячелетия: "цянь" в переводе с китайского означает "тысяча".

В китайском интернете смерть "ребенка тысячелетия" вызвала широкое обсуждение. Пользователи затронули тему роста сердечно-сосудистых заболеваний. В свою очередь, эксперты связывают эту проблему с большими физическими нагрузками, хроническими болезнями сердца и побочными эффектами некоторых медикаментов.