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02 апреля, 15:12

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РИА Новости: троих испанцев и австралийца задержали при попытке пробраться к "Буранам"

Пытавшиеся пробраться к "Буранам" иностранцы задержаны на Байконуре – СМИ

Фото: 123RF/flynt

Трое испанцев и гражданин Австралии были задержаны на Байконуре при попытке подойти к зданию монтажно-заправочного комплекса кораблей "Буран". Об этом сообщил РИА Новости источник, который знаком с ситуацией.

По данным СМИ, инцидент произошел в ночь на 2 апреля.

В 2022 году гражданка Белоруссии Алина Зелупа и британец Бенджамин Рич были задержаны на космодроме Байконур. После того как мужчина заплатил штраф в размере 5 тысяч рублей, его отпустили.

Сам гражданин Великобритании объяснял, что был задержан по причине того, что отправился посмотреть на ракетоплан "Буран", не имея специального разрешения на это. В результате ему все-таки показали закрытый город Байконур.

Рич является автором популярного YouTube-канала Bald and bankrupt ("Лысый и обанкротившийся"). Он снимает ролики о своих путешествиях в разных странах, уделяя особое внимание постсоветскому пространству. В своих видео мужчина часто говорит по-русски.

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