Несколько человек пострадали в результате атаки БПЛА на предприятие в Татарстане

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Несколько человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников по предприятию в Елабуге. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.

По информации пресс-службы, украинские военные атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске утром 2 апреля с помощью БПЛА. Серьезных повреждений на объектах нет, поэтому технологический процесс не нарушен.

"В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь", – уточнила пресс-служба.

На данный момент все службы находятся в повышенной готовности, а президент Татарстана Рустам Минниханов оперативно получает всю информацию по происшествиям.

"Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление", – добавили в пресс-службе.

Между тем в телеграм-канале особой экономической зоны "Алабуга", расположенной в Татарстане, сообщили, что два дрона атаковали общежитие, в результате чего пострадали двое граждан.

"Они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в 05:45 утра в "Алабуге". Именно против таких людей мы и проводим спецоперацию. Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО", – сказано в заявлении пресс-службы ОЭЗ.

Ранее стало известно, что силы ПВО России ликвидировали над Белгородской областью два БПЛА самолетного типа, которые были запущены со стороны Вооруженных сил Украины. По информации Минобороны России, атака была пресечена 30 марта примерно в 16:50 по московскому времени.

