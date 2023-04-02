В Мелитополе прогремели взрывы – Рогов

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В воскресенье утром в Мелитополе прогремели несколько взрывов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, взрывы были зафиксированы в 09:48.

"Надеюсь, что отработала ПВО. Подробности позже", – написал Рогов.

По его информации, наиболее громкие взрывы прозвучали в северной части города.

29 марта сообщалось, что военнослужащие украинской стороны атаковали Мелитополь. По словам представителя экстренных служб, в результате обстрела были зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо города. Также были отмечены повреждения и разрушения.

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