В заброшенном детском лагере в Подмосковье обнаружили тело младенца

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В Талдомском городском округе обнаружили тело младенца. По данному факту Следственным комитетом организована проверка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя главного следственного управления СК России по области Ольгу Врадий.

"Проводится проверка по факту обнаружения на территории детского заброшенного лагеря в поселке Запрудня Талдомского городского округа плода женского пола", – рассказала Врадий.

Специалисты провели осмотр места происшествия. В ближайшее время будут проведены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

Ранее тело 13-летней школьницы нашли в затопленном погребе под Волгоградом. Труп девочки обнаружили родители после возвращения домой.