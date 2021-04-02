Россиян среди пострадавших при крушении поезда на Тайване нет

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Россиян среди погибших и пострадавших в результате крушения поезда на Тайване нет, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Китае.

При этом официальный список жертв опубликуют позднее. На месте аварии работают спасатели, сотрудники правоохранительных органов и медики, оказывающие помощь пострадавшим.

По последним данным, жертвами крушения поезда на Тайване стали 36 человек. В больницу попал еще минимум 61 человек. Всего состав перевозил 350 пассажиров.

Поезд Taroko потерпел крушение на территории уезда Хуалянь при въезде в горный туннель. Второй и третий вагоны сошли с рельсов, а последующие деформировались от удара о стены внутри туннеля.

Больше всего пострадавших оказалось в последних вагонах, застрявших в туннеле. Причиной ЧП, по предварительным данным, стало столкновение с автомобилем инженерных служб, который был неправильно припаркован возле путей. На месте инцидента находятся спасатели.